Ibbenbüren, Sachbeschädigung, Verursacher gesucht

Ibbenbüren (ots) - In der Zeit zwischen Donnerstag (28.01.21), 08.00 Uhr, und Freitag (29.01.21), 12.30 Uhr, ist an der Straße Junkendiek, Hausnummer 6, ein Zaunelement eines Doppelstabmattenzauns durch ein unbekanntes Fahrzeug beschädigt worden. Der Verursacher entfernte sich von der Örtlichkeit, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Hinweise zum Verursacher liegen nicht vor. Die Schadenshöhe beträgt rund 300 Euro. Die Polizei in Ibbenbüren bittet Zeugen, die die Sachbeschädigung beobachtet haben oder sonstige Angaben zum Fall machen können, sich unter Telefon 05451/591-4315 zu melden.