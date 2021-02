Greven, Verkehrsunfall, Unfallbeteiligter gesucht

Steinfurt (ots) - Am Dienstag (02.02.2021), um 07:50 Uhr, kam es auf der B 481, unmittelbar vor dem Kreuzungsbereich zur B 219 zu einem Verkehrsunfall. Ein 57-jähriger Mann aus Greven befuhr mit seinem Ford, den Schiffahrter Damm in Fahrtrichtung Emsdetten. An der Kreuzung beabsichtigte der 57-jährige auf die B 219 in Fahrtrichtung Saerbeck abzubiegen. Hierbei kam es beim Fahrstreifenwechsel zu einem Zusammenstoß mit einem vor ihm fahrenden weißen Lkw. Der Fahrer des Lkw setzte seine Fahrt in Richtung Saerbeck fort. Nach ersten Schätzungen beläuft sich allein der Sachschaden beim beschädigten Ford auf etwa 6.000 Euro Die Polizei hat die Ermittlungen zu diesem Verkehrsunfall aufgenommen. Die Beamten suchen Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder die Hinweise zum beteiligten Lkw geben können. Zeugen melden sich bitte bei der Polizei in Greven, Telefon 02571/928- 4455.