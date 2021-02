Rheine, Polizei umstellt Firmengelände, Suche nach Eindringlingen, Unbekannte flüchtig

Steinfurt (ots) - Die Polizei hat am späten Dienstagnachmittag (02.02.21) ein Firmengelände am Burgsteinfurter Damm in Mesum umstellt. Unbekannte Täter waren gegen 17.20 Uhr über einen rückwärtig gelegenen Zaun geklettert und so auf das Gelände des Autoverwerters gelangt. Der Eigentümer verständigte die Polizei. Nach der Umstellung durchsuchten die Beamten das Gelände mit Hilfe eines Diensthundes. Durch den Hund wurden sie zu mehreren abgestellten Autos geführt. Die Eindringlinge konnten jedoch nicht aufgefunden werden - weder auf dem Firmengelände, noch in näheren Umgebung, die im Anschluss abgesucht wurde. Die Unbekannten sind flüchtig. Die Rheinenser Polizei bittet Zeugen, die zur Tatzeit etwas Auffälliges beobachtet haben, um Hinweise unter Telefon 05971/938-4215.