Steinfurt, Tür an Bismarckschule angezündet

Steinfurt (ots) - Eine Nebeneingangstür der Bismarckschule an der Bismarckstraße in Burgsteinfurt ist in der Zeit zwischen Montag (01.02.21), 18.00 Uhr, und Dienstag (02.02.21), 08.05 Uhr, angezündet worden. Durch wen oder wie die Tür in Brand gesetzt wurde, darüber gibt es bisher keine Erkenntnisse. Die Polizei konnte vor Ort Brandspuren feststellen, das Feuer ist offensichtlich selbstständig erloschen. Es entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe eines vierstelligen Eurobetrags. Die Steinfurter Polizei nimmt Zeugenhinweise entgegen unter Telefon 02551/15-4115.