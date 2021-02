Gegen 20.40 Uhr informierte ein Zeuge die Polizei über einen Toyota, der von Steinfurt aus in Schlangenlinien auf die B 54 Richtung Gronau gefahren sei. Der Fahrer mache den Eindruck betrunken zu sein. Auf der Bundesstraße fuhr der Toyota dann teilweise über den grünen Rüttelstreifen in den Gegenverkehr, so der Zeuge. Zwei Streifenwagen konnten kurz danach das Fahrzeug auf der B 54 ausmachen und stoppten den 23-jährigen Fahrer bei Ochtrup. Mit im Wagen saßen zwei Beifahrer. Vor Ort wurden bei dem Mann ein freiwilliger Atemalkoholtest und ein Drogenvortest durchgeführt. Der Alkoholtest verlief negativ - der Drogentest positiv. Dem Mann wurde daraufhin eine Blutprobe entnommen.

Da der Hopstener und seine beiden Beifahrer aus unterschiedlichen Haushalten stammten und keine Masken trugen, haben alle drei außerdem eine Ordnungswidrigkeitenanzeige wegen Verstoßes gegen die Corona-Schutzverordnung erhalten.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell