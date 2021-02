Hörstel, Rheine, Diebstähle aus Pkw, teils komplettes Innenleben ausgebaut

Hörstel, Rheine (ots) - Die komplette Innenausstattung - darunter die Schaltanlage, das Multimedia-System und ein elektronisches Display - sowie die Nebelscheinwerfer haben unbekannte Täter in der Nacht zu Mittwoch (03.02.21) zwischen 22.00 Uhr und 07.45 Uhr aus einem Auto entwendet, dass an der Straße Wellenbrink in Rheine-Dutum abgestellt war. Wie die Täter in den schwarzen Audi A6 gelangten, ist nicht klar. Hinweise auf die Diebe gibt es nicht.