Steinfurt-Bu., Unbekannter dringt in Seniorenwohnungen ein

Steinfurt-Bu. (ots) - Ein Unbekannter Mann hat sich am Mittwoch (03.02.) gegen 15.00 Uhr Zutritt zu zwei Wohnungen in einer Seniorenresidenz in der Steinstraße verschafft. Der Mann klingelte an den Wohnungstüren zweier Bewohnerinnen. Wie beide Frauen der Polizei mitteilten, öffneten sie die Wohnungstür um zu sehen, wer davor steht. Daraufhin ging der Mann sofort in die Wohnungen der Seniorinnen. Er gab an, der Vertreter des Hausmeisters zu sein und nach einem Wasserschaden die Wohnungen überprüfen zu müssen. Der Unbekannte schaute sich in beiden Wohnungen in allen Räumen um und ging kurz danach wieder. Beide Seniorinnen sagten übereinstimmend aus, dass der Mann auf sie einen nervösen Eindruck gemacht habe. Entwendet hat der Unbekannte ersten Erkenntnissen zufolge aus den Wohnungen nichts. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Der Mann wird wie folgt beschrieben: Er ist etwa Ende 30, ungefähr 1,60 bis 1,70 Meter groß und hatte braune Haare. Der Mann sprach aktzentfreies Deutsch. Wer Hinweise auf den Mann geben kann, wird gebeten sich mit der Polizei in Steinfurt in Verbindung zu setzen, Telefon 02551/15-4115. Die Polizei warnt in diesem Zusammenhang noch mal: Schauen Sie sich die Person vor Ihrer Haus- oder Wohnungstür durch den Türspion genau an und öffnen Sie, wenn möglich, nur mit einem vorgelegten Sperrriegel die Tür. Lassen Sie Handwerker nur in Ihr Haus oder Ihre Wohnung, wenn Sie diese selbst bestellt haben oder diese von der Hausverwaltung angekündigt wurden. Von Amtspersonen sollten Sie sich grundsätzlich den Dienstausweis zeigen lassen und diesen auch gründlich prüfen. Lassen Sie ansonsten keine fremden Personen in Ihre "vier Wände". Sollte eine Person zu aufdringlich sein, sprechen Sie sie laut an und machen auf sich aufmerksam. Im Notfall rufen Sie die Polizei unter 110.