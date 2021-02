Greven, Zigarettenautomat gesprengt

Greven (ots) - Erneut ist im Stadtgebiet ein Zigarettenautomat gesprengt worden - am Hansaring/Einmündung Barkenstraße. In der Nacht zu Freitag (05.02.21) gegen 03.59 Uhr wurde ein Anwohner durch einen lauten Knall aus dem Schlaf gerissen. Der Zeuge lief auf die Straße und sah den zerstörten Automaten. Eine weitere Zeugin hatte beobachtet, wie sich zwei Verdächtige vom Tatort in Richtung Königstraße entfernten - einer auf einem Fahrrad, der andere auf einem Roller. Als die Polizei am Einsatzort eintraf, war das Innenleben des Geräts komplett auf der Straße verteilt. Auch einige Zigarettenschachteln lagen herum. Die flüchtenden Verdächtigen waren beide männlich und trugen schwarze Jacken beziehungsweise Sweatshirts. Weitere Täterhinweise gibt es nicht. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugenhinweise nimmt die Grevener Wache unter Telefon 02571/928-4455 entgegen.