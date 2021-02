Lengerich, Einbruchsversuch in Kindergarten, zahlreiche Hebelspuren

Lengerich (ots) - Zahlreiche Hebelspuren haben unbekannte Täter bei dem Versuch, in einen Kindergarten an der Eichendorffstraße einzubrechen, hinterlassen. Die Unbekannten hatten das Gelände in der Zeit zwischen Mittwoch (03.02.21), 18.00 Uhr, und Donnerstag (04.02.21), 07.30 Uhr, betreten und ersten Erkenntnissen zufolge mit einem unbekannten Hebelwerkzeug versucht, sich Zutritt zum Gebäude zu verschaffen. Dies gelang ihnen nicht. Die Täter hinterließen an einem Fenster jedoch eine größere Anzahl an Hebelspuren. Der entstandene Sachschaden wird auf einen dreistelligen Eurobetrag geschätzt. Täterhinweise gibt es nicht. Die Polizei nimmt Zeugenhinweise entgegen unter Telefon 05481/9337-4515.