Kreis Steinfurt, Polizei warnt vor Fake-Shops im Internet, Betrüger bieten minderwertige Corona-Schutz-Artikel an

Steinfurt (ots) - Fachgeschäfte haben im Corona-Lockdown geschlossen, die Menschen kaufen verstärkt im Netz. Das nutzen Kriminelle aus, indem sie beispielsweise sogenannte Fake-Shops einrichten, die es in Wirklichkeit gar nicht gibt. In Zeiten der Pandemie bieten Betrüger über solche Shops auch minderwertige Medizin-Produkte oder falsche Arzneimittel an. Im Rahmen des "Safer Internet Days" am 9. Februar, einer Initiative der Europäischen Kommission zum Thema "Internetsicherheit", rät die Kreispolizeibehörde Steinfurt daher gemeinsam mit der Polizeilichen Kriminalprävention von Bund und Ländern: Beim Shopping im Internet auf die Quelle achten und die Angebote prüfen.