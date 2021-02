Greven, Zigarettenautomat gesprengt

Greven (ots) - In der Nacht zu Montag (08.02.) ist in Greven erneut ein Zigarettenautomat gesprengt worden. Ein Zeuge hörte gegen 02.40 Uhr an der Stettiner Straße einen lauten Knall. Der Mann schaute aus dem Fenster und sah am Automaten, der an einer Pizzeria angebracht war, zwei Männer. Die beiden flüchteten daraufhin auf der Stettiner Straße in Richtung "Am Mühlenbach" und von dort über die Glatzer Straße. Der Zeuge hat die beiden Flüchtigen wie folgt beschrieben: Beide Männer waren etwa 20 Jahre alt. Einer von ihnen war etwa 1.80 - 1.85 Meter groß, schlank und trug eine schwarze Bomberjacke. Der zweite Mann war etwas kleiner, hatte eine stämmige Figur und trug ebenfalls schwarze Kleidung. Es entstand nach ersten Schätzungen ein Schaden von etwa 5.000 Euro. Zeugen, die weitere Hinweise geben können, melden sich bitte bei der Polizei in Greven, Telefon 02571/928-4455.