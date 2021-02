Horstmar, Einbruch in Postfiliale am Rathaus, Tresor gestohlen

Horstmar (ots) - Unbekannte Täter haben sich in der Zeit zwischen Samstag (06.02.21), 20.30 Uhr, und Sonntag (07.02.21), 09.30 Uhr, gewaltsam Zugang zur Filiale der Deutschen Post am Kirchplatz in Leer verschafft. Ersten Erkenntnissen zufolge hebelten die Täter auf der Rückseite des Gebäudes ein Bodenfenster zum Lagerraum auf und gelangten so ins Innere. Es gelang ihnen offenbar, mit Hilfe eines Rollwagens einen Stahltresor aus der Postfiliale zu befördern und diesen zu stehlen. Auf dem Rollwagen befanden sich außerdem mehrere Pakete, die die Diebe ebenfalls mitnahmen. Sie brachen anschließend eine Tür auf, die die Poststelle mit dem Rathaus verbindet. Sie schoben den Rollwagen durch die Verbindungstür und entkamen durch die Eingangstür des Rathauses. Wie viel Bargeld und Briefmarken sich in dem Tresor befanden, ist noch unklar. Hinweise auf den oder die Täter gibt es bislang nicht. Die Polizei in Steinfurt nimmt Zeugenhinweise entgegen unter Telefon 02551/15-4115.