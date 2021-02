Ibbenbüren, Verkehrsunfallflucht

Ibbenbüren (ots) - Durch einen Zeugen bekam die Polizei in Ibbenbüren den Hinweis über einen Verkehrsunfall am Montag (08.02.) auf dem Püsselbürener Damm. Zwei Fußgänger liefen gegen 14.30 Uhr aufgrund der Witterungsverhältnisse auf der Fahrbahn entgegen des Fahrzeugverkehrs in Gehrichtung Ibbenbüren auf den Kreisverkehr St.-Josef-Straße/Talstraße zu. Ein in Fahrtrichtung Püsselbüren kommender Ford Fiesta, der aus dem Kreisverkehr fuhr, stieß mit dem Seitenspiegel der Beifahrerseite gegen einen der Fußgänger. Der Mann verletzte sich dabei. Der männliche Fahrer entfernte sich von der Unfallstelle, ohne seinen Pflichten als Fahrzeugführer nachzukommen. Der verletze Fußgänger sowie sein Begleiter und weitere Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Rheine zu melden, Telefon 05971/938-4215.