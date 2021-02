Hopsten, Verkehrsunfallflucht

Hopsten (ots) - Am Mittwoch (10.02.) ist an der Schapener Straße ein Fahrzeug beschädigt worden. Ein schwarzer 1er BMW stand in der Zeit von 09.00 bis 18.00 Uhr auf dem Parkplatz des Supermaktes Lidl. In dieser Zeit ist das Fahrzeug vorne links beschädigt worden. Die Schadenshöhe liegt bei etwa 1.500 Euro. Der Verursacher hat sich von der Unfallstelle entfernt, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Polizei in Ibbenbüren, Telefon 05451/591-4315.