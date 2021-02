Steinfurt-Bo., Zigarettenautomat aufgesprengt, unbekannte Täter flüchtig

Steinfurt-Bo. (ots) - In der Zeit zwischen Samstag (13.02.21), 18.00 Uhr, und Sonntag (14.02.21), 08.10 Uhr, haben unbekannte Täter in Borghorst an der Max-Planck-Straße auf dem Gelände eines Getränkemarkts einen Zigarettenautomaten gesprengt. Dadurch wurde das Gerät komplett zerstört. Kleinere Einzelteile lagen bis zu acht Meter von dem Automaten entfernt. Die Unbekannten entwendeten aus dem Automaten augenscheinlich zahlreiche Schachteln sowie Bargeld. Im Anschluss flüchteten sie in unbekannte Richtung. Eine Joggerin hatte den aufgesprengten Automaten zuvor entdeckt. Hinweise auf den oder die Täter gibt es nicht. Auch ist nicht klar, auf welche Weise sie den Automaten aufgesprengt haben. Hinweise von Zeugen nimmt die Steinfurter Polizei entgegen unter Telefon 02551/15-4115.