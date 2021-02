Hopsten, Fahrzeugführer gesucht

Hopsten (ots) - Am Freitag (12.02.) ist es auf der Hörsteler Straße gegen 21.35 Uhr zu einem Verkehrsunfall gekommen. Zwischen Ostenwalde und Hopsten ist es etwa 50 Meter hinter der Einmündung zur Herthaseestraße zu einem Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr gekommen. Zwei Fahrzeuge touchierten sich an den Außenspiegeln. Der Unfallverursacher konnte aufgrund von Zeugenaussagen ermittelt werden. Der Geschädigte ist nicht bekannt und wird gebeten, sich bei der Polizei in Ibbenbüren zu melden, Telefon 05451/ 591 - 4315.