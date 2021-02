Ibbenbüren, Verkehrsunfallflucht

Ibbenbüren (ots) - Am Wochenende wurde an der Permer Straße ein grauer Mercedes Benz im rechtsseitigen Heckbereich beschädigt. Das Fahrzeug parkte im Zeitraum von Samstag (13.02.), 16:30 Uhr, bis Sonntag (14.02.), 09:30 Uhr, in Höhe der Einmündung Kattwinkelstraße am linken Fahrbahnrand. Die Schadenshöhe wird auf etwa 10.000 Euro geschätzt. Konkrete Hinweise zum Verursacher liegen nicht vor. Hinweise bitte an die Polizei in Ibbenbüren, Telefon 05451/591-4315.