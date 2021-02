Greven-Reckenfeld, Verkehrsunfall mit Schwerverletztem

Greven-Reckenfeld (ots) - Ein 27-jähriger E-Scooter Fahrer ist am Donnerstag (18.02.) bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt worden. Der Rheinenser wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Gegen 14.10 Uhr wollte eine 24-jährige Grevenerin mit ihrem VW Sharan von der Straße "Grüner Grund" auf die Bahnhofstraße einbiegen. Dabei übersah sie ersten Ermittlungen zufolge den E-Scooter, der aus Richtung Bahnhof kommend in die Ortsmitte fahren wollte. Der E-Scooter fuhr dabei entgegen der Fahrtrichtung auf dem linken Radweg. Im Einmündungsbereich der beiden Straßen kam es zur Kollision, wobei der E-Scooter-Fahrer sich schwer verletzte. Der Sachschaden liegt bei etwa 500 Euro.