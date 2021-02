Lengerich, Einbruchdiebstahl

Lengerich (ots) - Am Mittwoch (17.02.) sind Unbekannte in ein Einfamilienhaus an der Tecklenburger Straße eingestiegen. Die Täter erbeuteten diversen Schmuck. Der Sachschaden liegt im vierstelligen Bereich. Die Bewohner des Hauses waren zwischen 12.00 Uhr und 15.45 Uhr nicht anwesend. Während dieser Zeit sind unbekannte Täter vermutlich über die Terrassentür in das Haus gelangt. Dort durchsuchten sie mehrere Räume und entwendeten den Schmuck. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Polizei in Lengerich, Telefon 05481/9337-4515.