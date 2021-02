Emsdetten, Roller entwendet

Emsdetten (ots) - Unbekannte haben in der Zeit von Mittwoch (17.02.), 18.00 Uhr, bis Donnerstag (18.02.), 07.00 Uhr, an der Stefanstraße einen Roller der Marke Longjia, LJ50QT-5 entwendet. Das schwarz-weiße Fahrzeug war unter einem Carport abgestellt. Der Roller hat das amtliche Kennzeichen 254 KRU. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Wer in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag verdächtige Beobachtungen an der Stefanstraße gemacht oder den Roller gesehen hat, meldet sich bitte bei der Polizei in Emsdetten, Telefon 02572/9306-4415.