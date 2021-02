Greven, Mülltonnenbrand - Nachtrag

Erstmeldung vom 19.02.2021 - 10.19 Uhr

Zwei unbekannte Jugendliche haben am Donnerstag (18.02.) gegen 18.50 Uhr eine Mülltonne am Gymnasium Augustinianum an der Lindenstraße in Brand gesetzt. Eine Zeugin sah die brennende Mülltonne und informierte den Schulleiter, der das Feuer mit einem Feuerlöscher löschen konnte. Die Mülltonne ist dabei komplett zerstört worden. Die Zeugin gab an, dass sie zwei Jugendliche gesehen hat, die vom Tatort in Richtung Hallenbad flüchteten. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Polizei in Greven, Telefon 02571/928-4455.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell