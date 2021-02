Greven, Verkehrsunfall, Radfahrer leicht verletzt

Steinfurt (ots) - Am Samstagmittag (20.02.) hat es gegen 12.45 Uhr auf der Münsterstraße einen Verkehrsunfall gegeben. Ein 60-jähriger Grevener fuhr mit seinem VW Passat auf der Münsterstraße in Richtung Münster. In Höhe der Hausnummer 118 querte plötzlich ein 73-jähriger Radfahrer aus Greven die Fahrbahn. Der Mann beachtete ersten Erkenntnissen zufolge nicht den Fahrzeugverkehr. Es kam zum Zusammenstoß. Dabei verletzte sich der 73-Jährige leicht. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden liegt bei etwa 1.200 Euro.