Hörstel, Verkehrsunfallflucht

Steinfurt (ots) - Am Sonntag (22.02.) wurde auf dem Hauptparkplatz des Torfmoorsees ein geparkter silberner Opel Astra beschädigt. Der Pkw war in der Zeit von 13.00 Uhr bis 15.30 Uhr auf dem Parkplatz abgestellt. Die Beschädigungen befinden sich am vorderen linken Kotflügel und an der Fahrertür. Am beschädigten Pkw konnte schwarze Fremdfarbe festgestellt werden, die vermutlich vom verursachenden Fahrzeug stammt. Der Verursacher hat sich von der Unfallstelle entfernt, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Der Sachschaden liegt bei etwa 1.000 Euro. Es werden Zeugen gesucht, die den Unfall beobachtet haben oder die sachdienliche Hinweise zum Unfallverursacher geben können. Hinweise bitte an die Polizei in Rheine 05971/938-4215.