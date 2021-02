Ochtrup, Gabelzinken entwendet

Steinfurt (ots) - Unbekannte haben zwischen Donnerstag (18.02.), 10.00 Uhr, und Montag, 07.30 Uhr, an der Lautstraße einen etwa 200 Kilogramm schweren Gabelzinken für einen Radlader entwendet. Der Gabelzinken lag an einer Baustelle in Höhe der Hausnummer 3. Die Täter haben vermutlich ein größeres Fahrzeug für den Abtransport des Gabelzinkens verwendet. Es werden Zeugen gesucht. Wer im angegebenen Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht hat, setzt sich bitte mit der Polizei in Ochtrup in Verbindung, Telefon 02553/9356-4155.