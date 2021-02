Rheine, Diebstahl aus Kfz

Steinfurt (ots) - Unbekannte Täter haben in der Zeit zwischen Sonntagabend (21.02.), 19.00 Uhr, und Montagmorgen, 09.30 Uhr, an der Oranienstraße die Scheibe eines Honda Accord eingeschlagen. Aus dem Innern des Fahrzeugs entwendete der Täter ein Portemonnaie. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Wer in der Nacht zwischen Sonntag und Montag auffällige Beobachtungen gemacht hat, meldet sich bitte bei der Polizei in Rheine, Telefon 05971/938-4215.