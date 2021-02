Rheine, Pkw aufgebrochen

Steinfurt (ots) - In der Zeit zwischen Freitag (19.02.), 13.00 Uhr, und Montag, 16.00 Uhr, haben Unbekannte einen VW Transporter aufgebrochen. Der Wagen war auf dem Pendlerparkplatz an der Daimlerstraße abgestellt. Aus dem Fahrzeug entwendeten die Unbekannten das Lenkrad, das Radio, ein Navigationsgerät, mehrere Kabel und Campingutensilien. Die Polizei sucht Zeugen. Wer Hinweise geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Rheine, Telefon 05971/938-4215.