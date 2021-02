Rheine, Diebstahl aus Kfz

Steinfurt (ots) - In der Zeit zwischen Montag (22.02.), 17.00 Uhr, und Dienstag, 06.50 Uhr, sind Unbekannte an der Karolingerstraße in einen VW Polo eingestiegen. Das Fahrzeug stand auf einem Stellplatz der Hausnummer 48. Die Täter haben ein Seitenfenster eingeschlagen und aus dem Fahrzeug eine Geldbörse gestohlen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Polizei in Rheine, Telefon 05971/938-4215.