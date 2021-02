Ibbenbüren, Verkehrsunfallflucht

Ibbenbüren (ots) - Am Montag (22.02.) ist auf der Gutenbergstraße ein schwarzer Toyota Aygo beschädigt worden. Das Fahrzeug wurde gegen 06.50 Uhr am rechten Parkstreifen in Höhe der Hausnummer 19 geparkt. Als der Fahrer gegen 16.15 Uhr zu seinem Fahrzeug zurückkam, stellt er fest, dass der linke Außenspiegel beschädigt war. Der Schaden liegt bei etwa 250 Euro. Ersten Ermittlungen zufolge fuhr der Unfallverursacher von der Gutenbergstraße in Richtung Münsterstraße. Der Verursacher hat sich von der Unfallstelle entfernt, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Polizei in Ibbenbüren, Telefon 05451/591-4315.