Steinfurt-Bu., Pedelec-Fahrerin bei Unfall schwer verletzt

Steinfurt-Bu. (ots) - Am frühen Dienstagabend (23.02.21) gegen 18.20 Uhr ist auf der Leerer Straße ein Auto mit einem Pedelec kollidiert. Dabei wurde eine 76-jährige Pedelec-Fahrerin schwer verletzt. Eine 64-jährige Autofahrerin aus Burgsteinfurt fuhr mit ihrem Ford auf der Stegerwaldstraße und wollte von dort nach rechts in die Leerer Straße abbiegen. Ersten Erkenntnissen zufolge übersah sie die 76-jährige Burgsteinfurterin auf ihrem Zweirad, die zur selben Zeit auf dem linken Radstreifen an der Leerer Straße stadteinwärts fuhr. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß. Die Pedelec-Fahrerin verletzte sich schwer und musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Höhe des Unfallsachschadens wird auf rund 500 Euro geschätzt.