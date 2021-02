Emsdetten, 40-jähriger Radfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Emsdetten (ots) - Ein Fahrradfahrer ist bei einem Verkehrsunfall am Dienstagnachmittag (23.02.21) gegen 14.50 Uhr schwer verletzt worden. Der Unfall ereignete sich am Kreisverkehr Mühlenstraße/Münsterstraße/In der Lauge. Ein 56-jähriger Autofahrer aus Emsdetten wollte den Kreisverkehr an der Ausfahrt Mühlenstraße verlassen. Er hielt im Kreisverkehr an und ließ zunächst einen unbeteiligten Radfahrer, der die Mühlenstraße queren wollte, passieren. Als der VW-Fahrer wieder anfahren wollte, übersah er offenbar den 40-jährigen Radfahrer, der ebenfalls auf dem Radweg am Kreisverkehr fuhr und die Mühlenstraße überqueren wollte. Es kam zum Zusammenstoß. Der 40-jährige Emsdettener stürzte auf die Fahrbahn und blieb schwer verletzt liegen. Er musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Mühlenstraße musste im betroffenen Bereich für die Dauer der Bergung sowie der Unfallfallaufnahme gesperrt werden. Der Sachschaden beläuft sich ersten Schätzungen zufolge auf 500 Euro.