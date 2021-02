Rheine, Diebstähle aus Autos, Tablet und Geldtasche entwendet

Steinfurt (ots) - Unbekannte haben in der Nacht zu Mittwoch zwei Autos aufgebrochen und Wertsachen entwendet. An der Schwedenstraße brachen sie einen Ford Transit auf und stahlen einen Tablet-Computer vom Beifahrersitz. Die Tat ereignete sich in der Nacht zu Mittwoch (24.02.21) gegen Mitternacht. Hinweise auf den oder die Täter gibt es nicht. An der Ströterstraße schlugen unbekannte Täter in der Nacht zu Mittwoch, zwischen 20.00 Uhr bis 07.10 Uhr, die Seitenscheibe eines grauen BMWs ein. Aus dem Wagen stahlen sie eine Geldtasche, die allerdings leer war. Auch hier liegen keine Täterhinweise vor. Die Polizei sucht Zeugen, die sich bitte unter Telefon 05971/938-4215 melden.