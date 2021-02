Hörstel, Dieselklau auf Baustelle, Bagger beschädigt

Hörstel (ots) - Unbekannte Täter haben auf einem Baustellengelände an der Huckbergstraße aus den Tanks zweier Bagger rund 200 Liter Diesel gestohlen. Die Tat ereignete sich in der Zeit zwischen Dienstag (23.02.21), 16.15 Uhr, und Mittwoch (24.02.21), 07.00 Uhr. Bei dem Diebstahl brachen die Täter auch die Antenne eines der beiden Hydraulikbagger ab. Erkenntnisse zu den Tatverdächtigen oder zu ihrer Fluchtrichtung liegen nicht vor. Die Polizei in Rheine bittet Zeugen, die etwas Auffälliges beobachtet haben, sich unter Telefon 05971/938-4215 zu melden.