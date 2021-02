Hörstel, Rheine, Diebstähle aus Autos, Tablet und Geldtasche entwendet, Nachtrag: zwei weitere Autoaufbrüche

Erstmeldung vom 24.02.20121, 12.07 Uhr

Hörstel, Rheine, Diebstähle aus Autos, Tablet und Geldtasche entwendet

In der Nacht zu Donnerstag (25.02.21) haben unbekannte Täter sich Zugang zu drei Autos in Rheine-Schotthock sowie in Hörstel verschafft. In den beiden Fällen im Schotthock gingen die Kriminellen jedoch offenbar leer aus.

So schlugen Unbekannte in der Zeit zwischen 00.15 Uhr und 07.00 Uhr an der Bayernstraße die Scheibe an der Fahrertür eines geparkten grauen VW Polos ein. Entwendet wurde jedoch ersten Erkenntnissen zufolge nichts.

An der Willilbrordstraße wurde ebenfalls die Fahrertür-Scheibe eingeschlagen - in der Zeit zwischen Mittwochabend, 22.00 Uhr, und Donnerstagmorgen, 06.35 Uhr. Auch aus diesem Wagen, einem grauen VW Golf, wurde nach Angaben der Geschädigten nichts mitgenommen.

In Hörstel gelangten Unbekannte dagegen auf bisher nicht bekannte Weise ins Innere eines Mercedes-Benz. Aus dem Auto, das an der Rosenstraße geparkt war, entwendeten sie in der Zeit zwischen Mittwochnachmittag, 17.30 Uhr, und Donnerstagmorgen, 06.40 Uhr, das Lenkrad.

Hinweise auf den oder die Täter gibt es in keinem der drei Fälle. Die Polizei sucht Zeugen, die sich bitte bei den Beamten in Rheine unter Telefon 05971/938-4215 melden.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell