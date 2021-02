Steinfurt-Burgsteinfurt, Verkehrsunfallflucht

Steinfurt-Burgsteinfurt (ots) - Am Donnerstag (25.02) wurde in der Zeit von 11.00 Uhr bis 13:30 Uhr bei einem schwarzen Volvo Kombi der linken Außenspiegel beschädigt. Das Fahrzeug war in der genannten Zeit vor der Bahnhofstraße 27 abgestellt. Es entstand ein Schaden von etwa 200 Euro. Der Verursacher entfernte sich vom Unfallort, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, melden sich bitte bei der Polizei Steinfurt unter der Telefonnummer 02551/ 15-4115.