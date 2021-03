Hopsten, Verkehrsunfallflucht

Steinfurt (ots) - Am Sonntag (28.02.) um 02.30 Uhr meldet ein Hinweisgeber der Polizei, dass in Hopsten zwei Verkehrszeichen erheblich beschädigt wurden. Die Verkehrszeichen standen im Bereich des Kreisverkehrs Schapener Straße/ Rheiner Straße. Die Schadenshöhe beträgt etwa 400 Euro. Der Unfallverursacher hat sich von der Unfallstelle entfernt, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Es werden Zeugen gesucht, die den Unfall beobachtet haben oder die sachdienliche Hinweise zum Unfallverursacher geben können. Hinweise bitte an die Polizei in Ibbenbüren unter 05451/591-4315.