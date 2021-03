Lengerich, Fußgängerin bei Unfall an Ampelkreuzung schwer verletzt

Lengerich (ots) - Eine 28-jährige Fußgängerin aus Lengerich ist am Sonntag (28.02.21) gegen 17.18 Uhr bei einem Verkehrsunfall an der Ampelkreuzung Tecklenburger Straße/Friedhofstraße/Bodelschwighstraße/Schulstraße schwer verletzt worden. Eine 87-jährige Autofahrerin aus Lengerich war auf der Friedhofstraße unterwegs und wollte mit ihrem Fahrzeug an der Kreuzung nach rechts in die Tecklenburger Straße abbiegen. Ersten Erkenntnissen zufolge hielt sie zunächst an der roten Ampel an und fuhr dann bei Grünlicht langsam wieder los. Beim Abbiegevorgang übersah die Autofahrerin offenbar die Fußgängerin, die gerade auf dem Fußgängerüberweg die Fahrbahn in Richtung Friedhofstraße überquerte. Es kam zur Kollision. Die 28-Jährige zog sich schwere Verletzungen zu und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Zu einem Sachschaden kam es ersten Erkenntnissen zufolge nicht.