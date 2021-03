Hörstel-Bevergern, Geschwindigkeitskontrollen

Hörstel-Bevergern (ots) - Am vergangenen Freitag (26.02.) hat der Verkehrsdienst der Kreispolizei Steinfurt an der "Lange Straße" eine Geschwindigkeitskontrolle durchgeführt. In dem Bereich gilt ein Tempolimit von 30 km/h. Insgesamt waren am Freitag in dem Bereich 113 Autofahrer zu schnell unterwegs. Einen traurigen Spitzenplatz erreichte ein Fahrzeugführer, der mit 78 km/h unterwegs war. Den Fahrer erwarten nun zwei Punkte in Flensburg, ein vierwöchiges Fahrverbot und ein Bußgeld in Höhe von 230 Euro.