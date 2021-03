Kreis Steinfurt, Diebstähle aus Autos und Firmenfahrzeugen

Kreis Steinfurt (ots) - Seit dem Wochenende hat es im Kreisgebiet erneut Diebstähle aus Kfz gegeben - in Altenberge, Nordwalde, Rheine und Steinfurt. In mehreren Fällen stahlen Kriminelle Gegenstände aus Firmentransportern. So war es etwa in der Zeit zwischen Samstag (27.02.21), 12.45 Uhr, und Montag (01.03.21), 12.20 Uhr, in Nordwalde an der Straße An der Wallhecke. Dort entwendeten unbekannte Täter mehrere Maschinen und Werkzeuge aus einem Firmentransporter. Wie die Diebe in den Mercedes-Sprinter gelangten, ist nicht klar. Der Wert der Tatbeute beläuft sich schätzungsweise auf einen vierstelligen Eurobetrag. Ebenfalls in Nordwalde drangen Autoaufbrecher in der Zeit zwischen Sonntag (28.02.21), 22.00 Uhr, und Montag (01.03.21), 06.30 Uhr, an der Straße Sandstiege gewaltsam in einen Firmenwagen ein. Aus dem Nissan entwendeten sie diverse Maschinen und Geräte. In Altenberge stahlen Unbekannte in der Zeit zwischen Sonntag (28.02.21), 22.00 Uhr, und Montag (01.03.21), 07.30 Uhr, an der Krüselstraße Werkzeuge aus einem Firmenfahrzeug der Marke Citroen. Aufbruchsspuren konnte die Polizei am Fahrzeug nicht feststellen. Möglicherweise wurde das Schloss einer Flügeltür manipuliert. In Steinfurt-Borghorst an der Stralsundstraße stahlen unbekannte Täter mehrere Werkzeuge im Wert eines vierstelligen Eurobetrags aus einem Peugeot Boxer. Die Tat ereignete sich zwischen Sonntag (28.02.21), 18.00 Uhr, und Montag (01.03.21), 06.00 Uhr. Die hintere Seitenscheibe eines weißen Renaults schlugen Autoaufbrecher in der Zeit zwischen Sonntag (28.02.21), 23.30 Uhr, und Montag (01.03.21), 07.15 Uhr, in Rheine-Altenrheine am Lambertiring ein. Aus dem Wagen wurde eine Handtasche entwendet. Die Polizei nimmt Zeugenhinweise zu den Diebstählen aus Autos und Transportern entgegen - für Altenberge und Nordwalde in Greven unter 02571/928-4455, in Steinfurt unter 02551/15-4115 und in Rheine unter 05971/938-4215.