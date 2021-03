Lotte, Diebstahl aus Lebensmittelautomat, Glasscheibe eingeworfen

Lotte (ots) - In Büren haben Unbekannte in der Zeit zwischen Dienstag (02.03.21), 18.45 Uhr, und Mittwoch (03.03.21), 04.50 Uhr, Lebensmittel aus dem Automaten einer Fleischerei gestohlen. Um an das Gut zu gelangen, warfen die Täter die Scheibe des Automaten am Strothweg ein. Es entstand ein Sachschaden im vierstelligen Eurobereich. Ein Zeuge hörte am Dienstagabend gegen 23.00 Uhr ein Geräusch, konnte dieses aber nicht zuordnen. Der Diebstahl wurde erst am darauffolgenden Morgen festgestellt. Hinweise zu dem oder den Tätern gibt es nicht. Die Polizei in Ibbenbüren nimmt Zeugenhinweise entgegen unter Telefon 05451/591-4315.