Greven, Diebstahl aus Postannahmestelle, Bargeld entwendet

Greven (ots) - Unbekannte Täter haben am Dienstagabend (02.03.21) in der Zeit zwischen 19.49 Uhr und 19.54 Uhr aus der Kasse einer Postannahmestelle in einem Edeka-Markt an der Steinfurter Straße in Reckenfeld einen dreistelligen Eurobetrag entwendet. Ersten Erkenntnissen zufolge arbeiteten mehrere Täter zusammen. Während einer der Unbekannten eine Angestellte mit einem fingierten Beratungsgespräch ablenkte, öffnete ein weiterer Unbekannter die Kasse und entnahm das Bargeld. Den Erkenntnissen zufolge entfernten sich die Täter mit einem Auto, vermutlich einem VW Golf 4, vom Tatort. Die Polizei fahndete im Nahbereich nach den Tätern, konnte diese jedoch nicht auffinden. Die drei Täter, alle männlich, werden wie folgt beschrieben: Der erste war etwa 35 Jahre alt und circa 1,80 bis 1,85 Meter groß sowie von stämmiger Statur. Er trug eine graue Jeans und ein helles Hemd mit dunkler Weste sowie eine Kappe mit Aufdruck und dunkle Lederstiefel. Der zweite war etwa 20 Jahre alt, circa 1,80 Meter groß und von normaler Statur. Er hatte kurze, dunkle Haare und trug eine dunkle Jacke, helle Jeans und dunkle Sneaker. Der dritte Unbekannte war Mitte 20, etwa 1,85 Meter groß und hatte kurze, dunkle Haare. Er trug eine dunkle Jeans, eine blaue Jacke und dunkle Schuhe. Die Polizei sucht Zeugen, die von dem Diebstahl etwas mitbekommen haben oder Angaben zu den Unbekannten machen können. Hinweise nimmt die Wache in Greven unter Telefon 02571/928-4455 entgegen.