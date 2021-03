Steinfurt, 24-jähriger Motorradfahrer bei Sturz schwer verletzt

Steinfurt (ots) - Ein 24-jähriger Motorradfahrer aus Rheine ist am späten Dienstagnachmittag (02.03.21) in Borghorst bei einem Sturz mit seinem Krad schwer verletzt worden. Der junge Mann war gegen 18.00 Uhr auf der Ostendorfer Straße (L559) in Richtung Nordwalde unterwegs. Aus noch unbekannter Ursache wurde er kurz hinter der Einmündung Nordwalder Straße aus der Linkskurve getragen. Das Motorrad kollidierte auf der rechten Fahrbahnseite mit einem Leitpfosten. Neben der Fahrbahn stürzte der 24-Jährige und wurde in eine Böschung geschleudert. Auf dem Feld blieb der Rheinenser schwer verletzt liegen. Er musste mit einem Rettungshubschrauber in ein Klinikum geflogen werden. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden von schätzungsweise 4.200 Euro.