Emsdetten, Fahrradhalter gesucht (FOTO)

Emsdetten (ots) - Bei einer Streifenfahrt am Montag (22.02.) hat die Polizei gegen 20.20 Uhr am Parkplatz vor dem Rathaus ein vermutlich gestohlenes Fahrrad sichergestellt. Ein Jugendlicher war mit dem Mountainbike unterwegs. Als er den Streifenwagen erblickte, warf er das Fahrrad weg und rannte davon. Zeugen sagten den Beamten, dass der Jugendliche behauptet habe, das Fahrrad gefunden zu haben. Nach ersten Ermittlungen geht die Polizei davon aus, dass das Rad gestohlen wurde. Die Suche nach dem rechtmäßigen Eigentümer lief bislang erfolglos. Bei dem Mountainbike handelt es sich um ein Zündapp Blue 7.0 in der Farbe Weiß mit blau-schwarzem Schriftzug. Die Polizei bittet den Eigentümer des Fahrrades, oder Zeugen, die wissen, wem das Rad gehört, sich zu melden. Hinweise bitte an die Polizei in Emsdetten, Telefon 02572/9306-4415.