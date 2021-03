Zeit: Samstag, 06.03.2021, 02.00 Uhr bis Sonntag, 07.03.2021, 06.00 Uhr

Auf der Raststätte Tecklenburger Land Ost, an der A 1 in Fahrtrichtung Bremen, ist der Auflieger eines Lkw offensichtlich aufgebrochen worden. Aus dem Inneren entwendeten die unbekannten Täter einen Flachbildschirm.

Hinweise bitte an die Polizei in Lengerich, Telefon 05481/9337-4515.

Ort: Ibbenbüren, Schulstraße

Zeit: Samstag (06.03.), 16.00 Uhr, bis Sonntag (07.03.), 06.45 Uhr

In einem Parkhaus an der Schulstraße 17 haben Unbekannte zwei dort abgestellte Fahrzeuge beschädigt und diverse Gegenstände entwendet.

An einem Renault Clio schlugen sie das vordere Dreiecksfenster der Beifahrerseite ein und entwendeten ein Navigationsgerät und eine Brille.

An einem Ford Fiesta schlugen die Unbekannten das Seitenfenster der Fahrerseite ein. Hier durchwühlten sie das Fahrzeuginnere und entwendeten nach ersten Angaben die Dauerkarte für das Parkhaus.

Ort: Ibbenbüren, Rheiner Straße

Zeit: Samstag (06.03.), 22.00 Uhr, bis Sonntag (07.03.), 10.30 Uhr

Unbekannte haben aus einem Audi A 7 eine Taschenlampe und einen Schlüssel gestohlen. Der Wagen war auf einem Firmen-Parkplatz an der Rheiner Straße 9 abgestellt. Die Täter verschafften sich auf noch unbekannte Art und Weise Zugang zum Fahrzeuginneren und entwendeten daraus die Gegenstände.

Hinweise bitte an die Polizei in Ibbenbüren, Telefon 05451/591-4315.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell