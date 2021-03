Greven, Auto durch Feuer beschädigt, Verdacht auf Brandstiftung

Greven (ots) - Ein an der Saerbecker Straße geparktes Auto ist in der Zeit zwischen Freitag (05.03.21), 18.00 Uhr, und Samstag (06.03.21), 10.00 Uhr, durch ein Feuer beschädigt worden. Es handelt sich um eine schwarze Limousine von Mercedes Benz. Die Schäden befinden sich am hinteren linken Radkasten, am Reifen selbst sowie an einigen Kabeln. Der Sachschaden beläuft sich schätzungsweise auf 3.000 Euro. Es besteht der Verdacht auf Brandstiftung. Täterhinweise gibt es nicht. Die Grevener Polizei nimmt Hinweise von Zeugen, die zur Tatzeit etwas Auffälliges beobachtet haben, entgegen unter Telefon 02571/928-4455.