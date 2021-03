Ibbenbüren, Fahrzeug beschädigt, Zeugen gesucht

Ibbenbüren (ots) - Bei einem Verkehrsunfall ist am Samstag (06.03.2021) ein blauer BMW X3 beschädigt worden. Der Wagen war an der Rohmannstraße in Höhe der Hausnummer 62 geparkt. Gegen 20:45 Uhr hörten Zeugen einen lauten Knall und entdeckten den Schaden. Der BMW wies an der hinteren linken Seite Schäden auf. Die Schadenshöhe beträgt etwa 2.000 Euro. Am Unfallort wurden Fahrzeugteile und Lackspuren gefunden, die vermutlich von einem weiß/grauen BMW X3 stammen könnten. Der Verursacher hat sich von der Unfallstelle entfernt. Zeugen, die Hinweise geben können, melden sich bitte bei der Polizei in Ibbenbüren, Telefon 05451/591-4315.