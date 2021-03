Rheine, Wohnwagen von Autohaus-Gelände gestohlen

Rheine (ots) - Unbekannte Täter haben in der Zeit zwischen Samstag (06.03.21), 11.30 Uhr, und Montag (08.03.21), 15.00 Uhr, an der Baarentelgenstraße im Industriegebiet Nord ein Wohnmobil gestohlen. Das Wohnmobil der Marke Citroen war den Angaben des Geschädigten zufolge für einen Kundenauftrag auf dem Firmengelände eines Autohauses abgestellt. Für den Diebstahl manipulierten die Täter offenbar das Zündschloss des Citroens. Das Kennzeichen des Fahrzeugs lautet: BF-JI 2929. Das Wohnmobil weist Kratzer an der linken Seite auf, im Bereich des Türgriffs befindet sich eine Delle. Modellspezifische Aufkleber, welche auf der rechten Seite vorhanden sind, sind auf der linken Seite für anstehende Lackierarbeiten entfernt worden. Der Sachschaden beläuft sich auf einen fünfstelligen Eurobetrag. Hinweise auf den oder die Täter gibt es nicht. Die Polizei in Rheine nimmt Hinweise von Zeugen, die in der Tatzeit etwas Auffälliges beobachtet haben, entgegen unter Telefon 05971/938-4215.