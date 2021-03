Greven, Verkehrsunfallflucht

Greven (ots) - Am Montag (08.03.2021) ist an der Saerbecker Straße ein Pkw beschädigt worden. Ein grauer VW Golf parkte in der Zeit zwischen 14.00 Uhr und 14.20 Uhr auf dem Parkplatz des Lebensmittelgeschäfts Aldi. Als der Fahrer zu seinem Fahrzeug zurückkam, stellte er an der hinteren Tür der linken Fahrzeugseite die Beschädigung fest. Diese ist möglicherweise durch einen Einkaufswagen verursacht worden. Nach ersten Schätzungen beläuft sich der Sachschaden beim beschädigten VW auf etwa 1.000 Euro. Ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern, entfernte sich der Verursacher von der Unfallstelle. Die Polizei hat die Ermittlungen zu dieser Unfallflucht aufgenommen. Die Beamten suchen Zeugen, die den Unfall beobachtet haben. Zeugen melden sich bitte bei der Polizei in Greven, Telefon 02571/928- 4455.