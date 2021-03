Ibbenbüren, Zeugen gesucht

Ibbenbüren (ots) - Am Dienstag (09.03.2021) ist es am Fröbelplatz 4 zu einer Sachbeschädigung gekommen. In der Zeit zwischen 21.00 Uhr und 00.00 Uhr hörte eine Zeugin einen Knall. Danach stellte sie fest, dass an der Zuwegung zum Haus der Edelstahlhandlauf an der dortigen Treppenstufe beschädigt war. Ersten Erkenntnissen zufolge könnte ein Pkw gegen den Handlauf gefahren sein. Hinweise zum Verursacher liegen nicht vor. Die Schadenshöhe beläuft sich auf etwa 500 Euro. Zeugen, die Hinweise geben können, melden sich bitte bei der Polizei in Ibbenbüren, Telefon 05451/591-4315.