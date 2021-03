Rheine, Verkehrsunfallflucht

Rheine (ots) - Am Donnerstag (11.03.) gegen 10.30 Uhr wurde auf dem Parkplatz des Edeka Marktes an der Felsenstraße ein blauer VW Polo beschädigt. Offenbar wurde eine Fahrzeugtür gegen die hintere rechte Tür des Polos gestoßen. Es ist eine deutliche Delle erkennbar. Darüber hinaus sind Lackabplatzungen zu sehen. Der Schaden wird auf etwa 500 Euro geschätzt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Wer Angaben zum Unfallhergang machen kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Rheine zu melden, Telefon 05971/938-4215.