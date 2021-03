Ibbenbüren, Einbruch auf Firmengelände, BMW entwendet

Ibbenbüren (ots) - Unbekannte Täter haben in der Nacht zu Freitag (12.03.21) zwischen 22.15 Uhr und 06.45 Uhr vom Grundstück einer Autoverwertungsfirma an der Kreuzung Waldweg/Am Wilhelmsschacht einen weißen 3er BMW entwendet. Der Wagen war unter einem Carport neben dem ersten der beiden Einfamilienhäuser, die zum Grundstück gehören, abgestellt. Das Kennzeichen des Wagens lautet: ST-WE1122. Darüber hinaus brachen die Täter ersten Erkenntnissen zufolge einen Bürocontainer, der sich ebenfalls auf dem Grundstück befindet, auf. Im Container durchwühlten sie Schubladen und Schränke. Auch ein Lager auf dem Firmengelände wurde durchsucht. Hinter dem Bürocontainer befindet sich das zweite Einfamilienhaus. Den Spuren zufolge schlugen die Unbekannten das Fenster zu einem kleinen Badezimmer ein und entwendeten mehrere Schatullen mit Schmuck. Weiter gelangten die Einbrecher den bisherigen Erkenntnissen zufolge nicht. Die leeren Schmuckschatullen konnten im Außenbereich des Firmengeländes wieder aufgefunden werden. Während ihres Einbruchs fanden die Täter die Fahrzeugschlüssel des BMW. Sie flüchteten schließlich mit dem Wagen durch ein Tor, das zum ersten Einfamilienhaus am Waldweg führt. Um dieses zu öffnen, rissen sie offenbar die Verankerung heraus. Der gestohlene BMW hatte schätzungsweise einen Wert von rund 9000 Euro. Weitere Angaben zur Höhe des Sachschadens liegen nicht vor. Hinweise auf den oder die Täter gibt es nicht. Die Polizei in Ibbenbüren nimmt Zeugenhinweise entgegen unter Telefon 05451/591-4315.